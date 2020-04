Het belangrijkste coronanieuws van zondag 12 april



Nederland:

- Het aantal nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus is met 94 kleiner dan een week eerder (115) en op het laagste niveau sinds 24 maart. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (196) is kleiner dan vorige week zondag (253).

- Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care in eigen land of Duitsland is met 33 afgenomen, van 1.391 naar 1.358.

- Het gebied rond de Bollenstreek in Zuid-Holland werd gedeeltelijk afgesloten, omdat er net als zaterdag veel mensen naar de bollenvelden waren komen kijken. Burgemeester Carla Breuer van de gemeente Teylingen riep mensen eerder al op om thuis te blijven en herhaalde die oproep nogmaals.

- In de rest van Nederland leek wél gehoor te worden gegeven aan de oproep van het kabinet en gemeenten om vooral thuis de blijven tijdens de paasdagen. Onder meer op stranden en in natuurparken was het rustig.

- Bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn dit jaar alleen koning Willem-Alexander en koningin Máxima, premier Mark Rutte, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité aanwezig. Het comité roept alle blazers van Nederland om de taptoe om 19.58 uur vanuit huis mee te spelen.



Buitenland:

- In Italië werden 431 sterfgevallen geregistreerd en dat is de kleinste toename in het zwaar getroffen land sinds 19 maart, toen 427 nieuwe doden werden gemeld.

- Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie (EC), verwacht dat een vaccin tegen het coronavirus waarschijnlijk niet voor het einde van 2020 beschikbaar zal zijn. "Tot die tijd zullen we moeten leren leven met het virus en de bijbehorende maatregelen", zegt ze.

- De traditionele paastoespraak Urbi et Orbi ('aan de stad en aan de wereld') van paus Franciscus in een vrijwel lege Sint-Pietersbasiliek stond volledig in het teken van de coronaviruspandemie. De paus riep op tot wereldwijde solidariteit in de strijd tegen het virus en de economische gevolgen ervan.

- De Britse premier Boris Johnson is uit het ziekenhuis ontslagen en bedankt het zorgpersoneel. Hij zegt zijn leven te danken aan de mensen die hem verzorgden na zijn coronabesmetting.