Het belangrijkste coronanieuws van zaterdag 21 maart



In Nederland:

- Vliegtuigen vanuit Spanje mogen per direct niet meer landen in Nederland. Dit gold eerder al voor toestellen uit Italië, China, Iran en Zuid-Korea, maar door het grote aantal besmettingen in Spanje zijn nu ook Spaanse vluchten niet meer welkom. Voor repatriëringsvluchten wordt een uitzondering gemaakt.



- "Een enorm aantal Nederlanders" zit nog vast in meer dan honderd landen (waaronder dus Spanje), aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze mensen zijn in eerste instantie op zichzelf aangewezen om terug te keren naar Nederland, omdat zij niet bij een reisorganisatie zijn aangesloten. Tickets boeken blijkt echter lastig: er gaan steeds minder vliegtuigen.



- De teller van bevestigde besmettingen in Nederland stond vanmiddag op 3.631. Het daadwerkelijke aantal geïnfecteerden ligt veel hoger, want lang niet iedereen met klachten wordt getest. Het dodental is gestegen naar zeker 136.



- Sinds gisteren kwamen er in ons land bijna tweehonderd nieuwe corona-ziekenhuisopnamen bij: dat aantal steeg van 643 naar 836, de grootste stijging sinds het begin van de uitbraak in ons land.



- Naar verwachting moeten komende week 500 tot 700 patiënten uit Noord-Brabant Brabant worden overgeplaatst naar ziekenhuizen in andere provincies, zodat de Brabantse zorg nog voldoende capaciteit houdt voor volgende patiënten.



- Hoe lang alle voorzorgsmaatregelen (zoals '1,5 meter afstand houden van elkaar' en 'blijf binnen bij (milde) klachten') nog gaan duren, hangt af van hoe goed het Nederlandse volk zich eraan houdt. RIVM-baas Jaap van Dissel vreest dat Nederlanders er te laconiek mee omgaan, zegt hij in een interview met NU.nl. Hoe laconieker, hoe langer de maatregelen nodig zijn, of zelfs nog strenger moeten worden.



- Een lading met bijna 700.000 mondkapjes is zaterdag vanuit China in Nederland aangekomen. Het is de eerste lading van een miljoenenorder die de komende weken in Nederland arriveert. De mondkapjes worden zo snel mogelijk gedistribueerd naar de plekken waar het mondkapjestekort het grootst is.



In het buitenland:



- Ook vandaag zijn er weer volop grenscontroles in België. Vanwege het coronavirus mag je het land alleen nog in voor noodzakelijke bezoeken. Je kunt er dus niet naartoe om bijvoorbeeld te tanken.



- Italië had (net als gisteren) een dagrecord wat betreft aantal sterfgevallen op één dag. Sinds vrijdagavond overleden er 793 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Het totale dodental staat nu op 4.825.



- Steenrijke Russen zijn in eigen land beademingsapparaten aan het kopen voor privégebruik indien ze besmet raken. Medici vrezen door het stijgende aantal besmettingen voor een tekort aan apparatuur: in Rusland is een wachtlijst van acht maanden voor de aanschaf. Desondanks ging de afgelopen weken een derde van de verkochte apparatuur niet naar de zorg, maar naar particulieren.