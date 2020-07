British Airways, de luchtvaartmaatschappij met de grootste Boeing 747-vloot ter wereld, stopt per direct met vliegen met de jumbojets. Het besluit heeft alles te maken met de COVID-19-uitbraak, waardoor het aantal passagiers in een vrije val is beland."Het is onwaarschijnlijk dat onze prachtige Queen of the Skies ooit nog commercieel wordt ingezet door British Airways", heeft de Britse nationale luchtvaartmaatschappij vrijdag laten weten. De vloot van de Britten telt 31 jumbojets.