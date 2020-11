Ruim 14.000 nieuwe positieve tests in Duitsland

Het aantal positieve tests in Duitsland is de afgelopen 24 uur toegenomen met 14.611, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse RIVM. Dat is een flinke daling in vergelijking met het aantal besmettingen dat zaterdag werd gemeld: 21.695. Waarschijnlijk is de daling het gevolg van het weekend.



In het afgelopen etmaal werden 158 sterfgevallen gemeld. Dat is ruim de helft minder dan zaterdag, toen er 379 nieuwe sterfgevallen werden gemeld.



Het totale aantal positieve tests in Duitsland staat op meer dan een miljoen, aldus het RKI. Er overleden tot nu toe 16.123 mensen aan de gevolgen van het virus.