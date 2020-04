In de Amerikaanse staat Washington is zondag een groot protest gehouden tegen de strenge lockdownmaatregelen in het land. Volgens The Washington Post verzamelden ongeveer 2.500 mensen zich op straat om hun ongenoegen over de getroffen maatregelen te uiten. Daarbij overtraden de demonstranten het verbod op bijeenkomsten van meer dan vijftig personen,Het is zeker niet de eerste protestactie om de lockdownmaatregelen in het land. Zaterdag gingen in verschillende staten Amerikanen ook al de straten op om te demonstreren.