In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus. Wereldwijd zijn er tot en met zondagochtend in totaal ruim 145.000 besmettingen met het COVID-19-virus geconstateerd. In Nederland zijn inmiddels 959 infecties vastgesteld en zijn zeker 12 personen overleden aan de gevolgen van het virus. Wereldwijd zijn er meer dan 5.000 mensen bezweken aan COVID-19.