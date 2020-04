In de Verenigde Staten heeft de Senaat dinsdag ingestemd met een steunpakket van bijna 500 miljard dollar voor coronasteun in het land. Het Huis van Afgevaardigden moet het steunpakket nog definitief goedkeuren, dat gaat naar verwachting donderdag gebeuren.Het noodpakket is vooral bestemd voor het verstrekken van leningen aan kleine bedrijven, die zijn getroffen door het coronavirus. De leningen moeten de bedrijven helpen hun werknemers te kunnen blijven betalen. Eerder werd er al een dergelijk noodpakket van 350 miljard dollar beschikbaar gesteld, maar dat geld was al snel op.