Amerikaans coronavaccin klaar voor 30.000 proefpersonen

FNV: 80 procent van oproepkrachten ziet inkomen dalen

Ruim 80 procent van de oproepkrachten staat op straat of is flink teruggevallen in uren als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast is bijna 30 procent van de uitzendkrachten tijdens de crisis zijn baan kwijtgeraakt. Dat blijkt woensdag uit een enquête van FNV onder duizend flexwerkers en cijfers van het UWV.



Oproepkrachten worden alleen betaald voor de uren dat ze werken, maar door de coronacrisis kreeg de economie een flinke klap en hadden werkgevers minder werk. Daardoor heeft bijna 80 procent van de werknemers met een nulurencontract geen werk meer. Dat is problematisch, want ongeveer de helft van de flexwerkers heeft geen vangnet als werk en inkomen wegvallen, blijkt uit de enquête.



Volgens FNV zijn ook uitzendkrachten erg kwetsbaar. In de eerste 78 weken bij een nieuwe werkgever hebben ze geen zekerheid over werk en inkomen en kunnen ze op korte termijn hun werk verliezen. 80 procent van de uitzendkrachten zit in die eerste fase en 30 procent van hen is in de afgelopen maanden dus daadwerkelijk zijn werk kwijtgeraakt.