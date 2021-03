Alle volwassen Amerikanen kunnen uiterlijk mei vaccinatie krijgen

Alle volwassen inwoners van de Verenigde Staten moeten uiterlijk vanaf 1 mei in aanmerking komen voor een coronavaccin, heeft president Joe Biden donderdag gezegd tijdens een toespraak. Volgens Biden liggen de VS voor op schema en zullen mogelijk al in zijn eerste 60 dagen als president 100 miljoen mensen een prik hebben gekregen. Eerder beloofde hij dit in zijn eerste honderd dagen als leider van het land.



In een toespraak die tijdens primetime werd uitgezonden erkende de president de zware gevolgen van het virus in het land. Hij hoopt dat er voor 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, een bepaalde mate van "normaal" is teruggekeerd in de VS.