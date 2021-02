Inreisverbod Marokko voor reizigers die uit Nederland komen

In Marokko geldt vanaf dinsdag 00.01 uur een inreisverbod voor reizigers die uit Nederland komen, maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekend.



De Marokkaanse overheid heeft dit besloten, omdat de besmettingen in Nederland hoog blijven, aldus Buitenlandse Zaken. Het inreisverbod geldt ook als reizigers via een ander land naar Marokko willen gaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag adviseert om niet naar Marokko te reizen als dat niet echt nodig is.



De Nederlandse ambassade in Marokko maakte via Twitter bekend dat alle vluchten vanuit Nederland naar Marokko zijn geannuleerd. Ook de vluchten vanuit Zwitserland, Duitsland en Turkije naar Marokko zijn tot nader order opgeschort. Alle passagiers afkomstig uit deze landen komen Marokko niet in, ook niet als ze via een ander land willen reizen.