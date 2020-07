Mexico en Argentinië melden recordaantal besmettingen

In Mexico zijn woensdag bijna zevenduizend (6.995) nieuwe besmettingen bevestigd. Het is hoogste aantal tot nu toe voor het land. Eerder was 6.741 besmettingsgevallen in 24 uur tijd het record. In totaal zijn er nu 275.003 besmettingen vastgesteld in Mexico. Het aantal sterfgevallen nam met 783 toe tot 32.796.



Ook in Argentinië werd een recordaantal besmettingen gemeld. In het Zuid-Amerikaanse land werden gisteren 3.604 nieuwe gevallen geregistreerd. Het is de eerste keer dat het aantal besmettingen op een dag boven de drieduizend komt.



Het coronavirus verspreidt zich snel in Argentinië. Sinds begin juni is het aantal besmettingen in het land vervijfvoudigd. Tot nu toe zijn er 1.694 mensen overleden.