Transavia vliegt weer naar Griekenland, Portugal en Spanje

Transavia start vanaf 4 juni stap voor stap het vluchtschema weer op, meldt de vliegmaatschappij zojuist. "Transavia ziet dat er belangstelling bij de klanten is om te reizen én er sprake is van een geleidelijke versoepeling van beperkingen en restricties in Nederland en inreisbepalingen van andere landen in Europa", aldus Transavia.



Transavia vliegt vanaf 4 juni vanaf Amsterdam op zes bestemmingen in Griekenland, Portugal en Spanje. In Portugal zijn geen restricties meer en wordt gevlogen naar Faro en Lissabon. In Spanje moeten reizigers twee weken in quarantaine gaan. Griekenland kent voor Nederlanders een inreisverbod tot en met 31 mei. "Gezien de berichtgeving gaan wij ervan uit dat restricties daarna worden opgeheven", aldus Transavia.