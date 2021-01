Zuid-Afrikaanse virusvariant duikt op in Brazilië

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is nu ook opgedoken in Brazilië, aldus lokale onderzoekers. Het virus is vastgesteld bij een patiënt die al eerder besmet is geweest met het coronavirus.



De patiënt in kwestie is een 45-jarige vrouw uit de Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. Het zou volgens de onderzoekers de eerste keer zijn dat de Zuid-Afrikaanse mutatie is ontdekt bij een herbesmetting.