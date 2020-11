Afstandsregel vervalt voor studentenhuizen en woongroepen

Burgemeesters in overleg na Black Friday

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio en die samen met Veiligheidsberaad vormen, bespreken vanavond of het nodig is om landelijke maatregelen tegen de winkeldrukte te nemen. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft daarom gevraagd.



Het verzoek komt nadat het in sommige gemeenten erg druk was vanwege Black Friday. De drukte in de winkels verschilde in het afgelopen weekeinde erg per gemeente. In steden als Rotterdam, Maastricht, Eindhoven en Apeldoorn was het duidelijk te druk, maar in andere populaire winkelsteden zoals Arnhem ging het goed.



Voorzitter Hubert Bruls waarschuwt ook dat strenge maatregelen in de ene stad tot gevolg kunnen hebben dat het in een andere stad juist drukker wordt. Hij vond de drukte in het land "over het algemeen beheersbaar." Bruls vindt wel dat Nederland en België afspraken moeten maken over de ongewenste toestroom van Belgische kooplustigen, nu in dat land de niet-essentiële winkels zijn gesloten.