Ouderenbond pleit voor extra voorlichting over vaccineren

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid moet voor ouderen met extra voorlichting komen over vaccineren. Dat verzoek doet seniorenorganisatie ANBO op het besluit van de minister om volgende week weer te beginnen met inenten met het vaccin van AstraZeneca. "Een extra voorlichtingsinspanning is op zijn plaats", zegt een woordvoerder.



Hij vindt dat het imago van AstraZeneca een deuk heeft opgelopen, doordat landen tijdelijk stopten met inenten met het middel vanwege mogelijke ernstige bijwerkingen. Maar hij zegt te begrijpen dat de minister "vertrouwt op de adviezen van deskundigen en dat hij daar op vaart".



Ouderen hebben volgens de woordvoerder nog altijd veel vragen over het vaccineren. Het gaat dan bijvoorbeeld over wanneer iemand aan de beurt is en of iemand zelf kan kiezen welk vaccin hij of zij krijgt toegediend.