Aantal nieuwe besmettingen in België met 71 procent gestegen

Het aantal nieuwe besmettingen in België lag afgelopen week (1.952) 71 procent hoger dan een week eerder. Gemiddeld worden nu dagelijks 279 personen positief getest, meldt het Nationaal Crisiscentrum tijdens een persconferentie. In de eerste week van juli werden dagelijks tachtig tot negentig nieuwe besmettingen gemeld.



Verder is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen met 30 procent gestegen ten opzichte van een week eerder. Dagelijks zijn er gemiddeld 17,4 ziekenhuisopnames. Het Nationaal Crisiscentrum benadrukt dat iedereen invloed heeft op de situatie in het land en dat het belangrijk is dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt. "Doe niet te zot, dat kunnen we ons niet permitteren."