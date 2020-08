Duitsland verwacht binnen een paar maanden een coronavaccin

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn is optimistisch over de ontwikkeling van een coronavaccin, al kan hij niet met zekerheid zeggen wanneer het vaccin er zal komen. "Ik denk dat het vaccin er over enkele maanden of zeker volgende jaar af is", aldus Spahn in een Duits televisie-interview.



Het Robert Koch-Insti­tut (RKI), het Duitse equivalent van het RIVM, meldde in een gisteren verschenen rapport dat in de herfst een coronavaccin af kan zijn. Het RKI trok dat rapport later op de dag weer in, omdat actuele cijfers niet zouden zijn meegenomen. Het was ten onrechte al gepubliceerd.



Het aantal besmettingen in Duitsland is donderdag met 1.445 gestegen tot 219.964, het dodental is met 4 gestegen naar 9.211