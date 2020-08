Aanzienlijk minder nieuwe besmettingen in Australië

Waar de Australische deelstaat Victoria woensdag nog 410 nieuwe bevestigde besmettingen meldde, is dat aantal donderdag 278. Het gaat om de laagste daling op één dag in ruim drie weken tijd.



De plotselinge daling in nieuwe besmettingen volgt na de dodelijkste dag door het COVID-19-virus in Australië. Woensdag werden er 21 sterfgevallen gemeld in Victoria, maar woensdag waren dat er acht.