België wil corona-app in september beschikbaar hebben

De Belgische corona-app moet "in de loop van september" af zijn en wordt landelijk uitgerold. België gaat een eigen variant maken van de app die nu al in Duitsland wordt ingezet.



De app waarschuwt gebruikers als ze bij iemand met het coronavirus in de buurt zijn geweest. Het gebruik van de app is vrijwillig. "We hebben voor het veiligste systeem gekozen dat bestaat", aldus een woordvoerder van het team dat de app ontwikkelt.



Smartphones met de app wisselen bluetoothsignalen uit om te achterhalen welke andere personen in de buurt zijn geweest. Op het moment dat een arts vaststelt dat iemand besmet bent, krijgt diegene een code om in te voeren in de app. De app stuurt vervolgens anoniem een bericht naar iedereen die bij de besmette persoon in de buurt is geweest.