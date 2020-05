Het aantal sterfgevallen in Frankrijk is de afgelopen 24 uur met 135 toegenomen, meldt het Franse ministerie van gezondheid.In totaal zijn er nu 24.895 mensen overleden aan de gevolgen van het virus in Frankrijk. Het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis en het aantal patiënten op de intensive care neemt af. Er liggen nu nog 25.815 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis. Een dag eerder was dat 25.827. Op de intensive care nam het aantal patiënten af van 3.827 tot 3.819.Het hoofd van de afdeling intensive care van het ziekenhuis Avicenne in Bobigny heeft zondag tegen de Franse zender BFM TV gezegd dat er mogelijk op 27 december al iemand met het coronavirus besmet was in Frankrijk. Dat zou blijken uit monsters van eerder afgenomen tests die opnieuw bekeken zijn. Eind januari werd in Frankrijk pas de eerste besmetting officieel bevestigd.