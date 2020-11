Verenigde Staten melden voor het eerst meer dan 100.000 positieve tests in etmaal tijd

Een dag na de presidentsverkiezingen zijn in de Verenigde Staten voor het eerst meer dan 100.000 nieuwe positieve tests in 24 uur tijd gemeld. Ook werd in zeventien staten een recordaantal coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis.



Volgens The Washington Post dreigt het stijgende aantal ziekenhuisopnames sommige zorginstanties te overbelasten. Francis Collins, directeur van het Amerikaanse nationale gezondheidsinstituut NIH, heeft bij de Amerikanen aangedrongen mondkapjes te dragen in de winter. Hiermee zouden volgens hem 130.000 levens gered kunnen worden.



Het totale aantal vastgestelde coronabesmettingen in de Verenigde Staten staat volgens de gegevens van Johns Hopkins University op 9.465.646. Er zijn al zeker 233.535 Amerikanen overleden aan de gevolgen van het virus. Geen ander land is in besmettingsaantal en dodental zo hard door de pandemie getroffen als de VS.