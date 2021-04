Aantal patiënten na dagenlange daling weer gestegen

Politie slingert bezoekers van illegaal feest in Asten op de bon

Veertien bezoekers van een illegaal feest in de nacht van zaterdag op zondag in het Brabantse Asten hebben dat moeten bekopen met een boete. Ze kregen een bekeuring voor het overtreden van de avondklok. Ook de eigenaar van de loods waarin het feest plaatsvond kreeg een bekeuring, in dit geval voor het veroorzaken van geluidsoverlast. De politie heeft het feest beëindigd.



Het festijn werd gehouden in een bedrijfspand aan de Dijkstraat. Rond 01.00 uur zagen surveillerende agenten diverse auto’s geparkeerd staan bij een woning in die straat. Ook stonden er mensen op de parkeerplaats. Toen de agenten een kijkje gingen nemen, hoorden ze luide muziek uit een van de bedrijfsloodsen bij de woning komen. Daarop kwamen meer agenten ter plaatse.



In de loods bleek een feestje aan de gang te zijn. In de ruimte was er onder meer een tap- en muziekinstallatie. Bij het zien van de agenten gingen meerdere bezoekers ervandoor. De politie geeft aan dat illegale feesten kunnen leiden tot verdere verspreiding van het coronavirus, met als gevolg meer besmette personen en een nog grotere druk op de gezondheidszorg.