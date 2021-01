Aantal coronagerelateerde overlijdens Mexico veel hoger dan eerder gemeld

Het aantal coronadoden in Mexico blijkt veel hoger te zijn dan aanvankelijk aangegeven, meldt het Mexicaanse nationale instituut voor de statistiek. In het land met het drie na hoogste dodental door de coronapandemie zijn tot augustus vorig jaar 68 procent meer sterfgevallen door COVID-19 geweest.



Volgens het statistiekbureau zijn er tussen maart en augustus 2020 zeker 108.658 sterfgevallen geweest als gevolg van de corona-epidemie. Het ministerie van Volksgezondheid had toen 64.414 sterfgevallen gemeld.



"Veel mensen sterven niet in het ziekenhuis maar thuis. Dat kan gedeeltelijk het verschil verklaren", zei een statisticus van het nationaal instituut in een radio-interview. De regering en het statistiekbureau zouden gebruik maken van een verschillende telmethodiek.



Volgens het laatste rapport, dat dinsdag door het Mexicaanse ministerie van Volksgezondheid werd gepubliceerd, zijn er in het land met 126 miljoen inwoners tot dusver zeker 152.016 coronadoden gevallen, 171.378 als ook alle verdachte gevallen worden meegeteld. In het land zijn bijna 1,8 miljoen besmettingen vastgesteld. Afgelopen zondag zei ook president Andrés Manuel López Obrador dat hij positief was getest.