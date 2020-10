Het ministerie van Buitenlandse Zaken past het reisadvies voor tien Duitse steden, waaronder Berlijn en Frankfurt am Main, per woensdag aan naar kleurcode oranje (alleen noodzakelijke reizen).Ook voor Bremen, München, Düsseldorf, Keulen, Aken, Stuttgart, Essen en Mannheim geldt vanaf woensdag het strengere reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken neemt het aantal positieve tests in de tien Duitse steden "ernstig" toe.Wie in een van de steden is geweest, wordt vanaf woensdag bij terugkomst in Nederland geadviseerd tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Tot nu toe gold dit advies voor geen enkele Duitse stad. Het verscherpte reisadvies geldt niet voor reizigers die van buiten deze steden komen en rechtstreeks naar de vliegvelden zijn gereisd.