Kleinste toename dodental Spanje in zeven weken

De afgelopen 24 uur zijn 164 nieuwe doden geregistreerd in Spanje als gevolg van het coronavirus. Dat is de kleinste toename van het aantal doden in het land sinds 18 maart. Het aantal bevestigde besmettingen steeg in dezelfde periode met minder dan 1.000, van 216.582 naar 217.466.