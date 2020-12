Aantal nieuwe besmettingen in Duitsland verdubbeld

Deelstaat Australië ziet eerste besmetting in twee weken

De Australische deelstaat New South Wales meldt woensdag voor het eerst in bijna twee weken een nieuwe bevestigde besmettingen. Een 45-jarige medewerker van een vliegveld testte positief. Hierdoor overwegen lokale autoriteiten om de bemanning van internationale vluchten ook verplicht in quarantaine te laten gaan, net zoals reizigers al moeten doen.



Volgens gezondheidsautoriteiten heeft Australië de lokale verspreiding van het coronavirus redelijk onder controle, maar zitten de problemen nu bij de grenzen, zo ook de vliegvelden.



De laatste lokale besmetting in New South Wales was een hotelmedewerker in de stad Sydney, die op 3 december positief testte.