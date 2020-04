Aantal nieuwe besmettingen met coronavirus in Duitsland minder dan afgelopen dagen

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus in Duitsland is zondag met 2.458 toegenomen naar 139.897. Dat maakt het Robert Koch instituut (het Duitse RIVM) vanochtend bekend. Het aantal bevestigde besmettingen is minder dan de dagen ervoor. Zaterdag werd voor de vierde dag op rij een toename gezien in het aantal vastgestelde besmettingen in het land, toen werden 3.609 nieuwe besmettingen gemeld. Vrijdag waren dat er 3.380.



Er zijn 184 nieuwe overlijdensgevallen bekend. In totaal zijn nu 4.294 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het virus.