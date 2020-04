Paus roept op niet toe te geven aan angst

Paus Franciscus heeft op de avond voor Pasen tijdens de mis in een lege Sint Pieter-basiliek mensen opgeroepen om niet toe te geven aan angst ten tijde van de coronacrisis. Ook wilde hij een 'boodschap van hoop' delen met zijn luisteraars.



De paus zal zondag zijn Urbi et Orbi uitspreken, wederom in een lege basiliek. Bij een 'normale' Paasviering zijn doorgaans zo'n 10.000 mensen aanwezig in het gebouw, maar door de coronacrisis is dat nu niet toegestaan.