Tsjechië voert opnieuw mondkapjesplicht in

Tsjechië voert per 1 september opnieuw een mondkapjesplicht in. De autoriteiten hebben zojuist bekendgemaakt dat het dragen van mondkapjes verplicht wordt in het openbaar vervoer, in winkels, in gedeelde ruimtes op school en in publiek toegankelijke gebouwen. Kantoren en horecazaken vallen niet onder de mondkapjesplicht.



Tsjechië was in maart een van de eerste Europese landen die het dragen van mondkapjes op veel openbare plekken verplicht stelde. Deze maatregel werd in de lente geleidelijk versoepeld nadat het aantal nieuwe besmettingen was afgenomen.



Nu het aantal nieuwe besmettingen weer stijgt, kiezen de autoriteiten ervoor de maatregel opnieuw in te voeren. Minister Adam Vojtech (Volksgezondheid) benadrukt dat dit een preventieve maatregel is in aanloop naar een "ingewikkelde herfst". Hierbij verwijst hij onder meer naar de scholen die op 1 september weer opengaan.



Het land telt ongeveer 20.000 besmettingen en 397 sterfgevallen. Dat zijn er minder dan in veel andere Europese landen. Momenteel zijn er 5.816 zogenoemde actieve besmettingen. Dat is een record voor Tsjechië. Wel blijft het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen afnemen.