In het zuiden van de Amerikaanse staat Texas is zaterdagavond lokale tijd orkaan Hanna aan land gekomen. Het gebied dat ernstig is getroffen door het coronavirus kampt met windstoten van 145 kilometer per uur."Elke orkaan is een enorme uitdaging", aldus de Texaanse gouverneur Greg Abbott. "Maar dat geldt nu des te meer omdat de orkaan raast over een gebied die het meest is getroffen door het coronavirus."De burgemeester van Corpus Christi heeft eerder bewoners die in gebieden wonen die overstroomd kunnen raken opgeroepen om te evacueren. Hij raadt de bevolking aan om voorzorgsmaatregelen te nemen als ze uit huis moeten. "Neem meerdere mondkapjes mee, want je weet niet hoe lang je weg blijft."