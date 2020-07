Aantal coronabesmettingen voor achttiende dag op rij gestegen in België

Het aantal dagelijkse nieuwe coronabesmettingen in België is toegenomen tot 255 personen per dag. Het is al de achttiende dag op rij dat dit aantal stijgt, meldt de Belgische gezondheidsautoriteit Sciensano vandaag.



Het is een toename van 71 procent met een week eerder. België heeft sinds het begin van deze maand te maken met een heropleving van het coronavirus in het land. Om deze reden heeft het land besloten de versoepelingen voorlopig te staken en op meer plekken een mondkapjesplicht in te voeren.