Frankrijk maakt 18 miljard euro vrij voor toerismesector

Frankrijk kondigt maatregelen ter waarde van 18 miljard euro aan ter ondersteuning van de door de coronacrisis zwaar getroffen toerismesector. Eerder maakte de overheid bekend 1,3 miljard euro te investeren, maar nu blijkt dat er veel meer geld in het toerisme wordt gestoken.



"De sector heeft nu te maken met de grootste uitdaging in de recente geschiedenis", zegt premier Édouard Philippe. "Omdat toerisme een van de kroonjuwelen van onze economie is, is het redden ervan een nationale prioriteit." Zo krijgen sommige bedrijven steun voor de betaling van personeel en hoeven bepaalde belastingen tijdelijk niet betaald te worden.



Frankrijk is een van de populairste Europese vakantielanden. Het land werd in 2018 door bijna negentig miljoen buitenlanders bezocht. De toerismesector is goed voor 7 procent van het Franse bruto binnenlands product (bbp).



Of de Fransen deze zomer al in eigen land op vakantie kunnen, is nog niet bekend. Philippe zegt dat dit in juli en augustus kan, mits het coronavirus onder controle blijft.