Besmette personen in Nieuw-Zeeland mochten eerder uit isolatie

De twee nieuwe besmette personen in Nieuw-Zeeland, een vrouw van in de dertig en een vrouw in de veertig, mochten eerder uit isolatie voor een uitvaart, schrijft 1News.



De vrouwen keerden op 7 juni terug uit het Verenigd Koninkrijk en gingen samen in isolatie in een hotel in Auckland. Het is niet toegestaan om eerder dan de vastgestelde veertien dagen weer in het openbaar te verschijnen, behalve als de lokale autoriteiten dat goedkeuren. Deze vrouwen hebben hier toestemming voor gekregen, omdat ze de uitvaart van een van hun ouders wilden bijwonen.



Ze mochten het hotel verlaten zonder een coronatest te ondergaan, maar bleken later met het coronavirus besmet te zijn.



Het gaat om de eerste besmettingen in 24 dagen. Vorige week verklaarde het land zich 'coronavrij'. Naar aanleiding van de besmettingen heeft de Nieuw-Zeelandse regering aangekondigd het isolatieprotocol te verscherpen en te kijken naar de uitzonderingen. Tot de regering de uitzonderingen beter in kaart heeft gebracht, mag niemand in het land eerder weer naar buiten.