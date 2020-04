De Franse lockdown wordt op 11 mei opgeheven als het dagelijkse aantal nieuwe positieve testen onder de drieduizend blijft. Dit meldt premier Edouard Philippe zojuist bij de presentatie van de exitstrategie voor de lockdown. In de afgelopen twee weken lag het aantal nieuwe bevestigde besmettingen per dag op gemiddeld 2.162.Philippe heeft verder ook aangekondigd dat basisscholen in het land op 11 mei weer open kunnen. Een week later volgt het voortgezet onderwijs. De middelbare scholen worden geleidelijk geopend en er mogen maximaal vijftien leerlingen in één klas aanwezig zijn, aldus de premier. Daarnaast moeten deze leerlingen mondkapjes dragen.Non-essentiële winkels mogen van de regering vanaf 11 mei weer hun deuren openen. Zij mogen van hun klanten eisen dat ze mondmaskers dragen. Het speciale document dat nodig is om de deur uit te gaan, is na de versoepeling van de lockdown niet meer nodig. Voor sportliefhebbers is er ook slecht nieuws. De regering zet een streep door alle professionele sportcompetities van het seizoen 2019-2020. Zeker voetbal kan niet doorgaan, zegt Philippe.Verder wordt de testcapaciteit in Frankrijk uitgebreid naar 700.000. De regering hoopt dat iedereen die in contact komt met een coronapatiënt, getest kan worden. De premier wil de noodtoestand, waarmee de regering de ingrijpende maatregelen tegen het virus kan nemen, verlengen tot 23 juli.