Voor het eerst in 2,5 maanden geen doden in Zweden

Voor het eerst sinds 13 maart zijn er in Zweden in 24 uur tijd geen doden gemeld als gevolg van het coronavirus. De autoriteiten sluiten desondanks niet uit dat er toch mensen zijn overleden, aangezien er in het weekend een vertraging in de cijfers zit.



In Zweden gelden milde restricties vanwege het virus. Zo is het niet verplicht om afstand van elkaar te houden of thuis te blijven. Vorige week was er nog sprake van een flinke piek, maar die is significant afgevlakt. Het dodental in het Scandinavische land staat op 4.395.