Wetenschappers staan niet achter mildere restricties in VK

Enkele vooraanstaande Britse wetenschappers vinden dat de regering te hard van stapel loopt wat betreft het afschalen van de maatregelen rond het coronavirus. Zo mogen mensen weer met zes samenkomen en gaan een aantal scholen weer open. Dat is volgens de regering mogelijk vanwege de introductie van een app, waarmee makkelijker kan worden nagegaan met wie een besmet persoon in contact is geweest.



"We weten nog niet eens of die app goed werkt, die is donderdag pas geïntroduceerd", zegt John Edmunds, lid van SAGE, het Britse equivalent van het RIVM. "Ik vind dit nogal gevaarlijk." Volgens zijn collega Peter Horby is er te weinig bekend over de reproductiewaarde van het virus, nu de scholen open gaan. "Het is veel erger als we terugkeren in een crisissituatie dan dat we nog twee weken de maatregelen aanhouden."