Werkloosheid onder jongeren verdrievoudigd

Het aantal jongeren tot 25 jaar met een WW-uitkering is in de afgelopen drie maanden bijna verdrievoudigd. Eind februari werden 10.800 WW-uitkeringen aan jongeren verstrekt, drie maanden later ging het om 31.100 uitkeringen. Relatief veel jongeren die in de afgelopen maanden hun baan kwijtraakten, werkten volgens UWV als uitzendkracht, in de horeca of in de detailhandel.



Het totale aantal WW-uitkeringen is sinds maart met bijna 61.000 opgelopen tot 301.000, meldt het UWV donderdag. In mei nam het aantal uitkeringen met negenduizend toe. Daarmee was de stijging beduidend kleiner dan in april, toen er met 42.000 nieuwe uitkeringen sprake was van een piek.