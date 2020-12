VS noteert 230.000 nieuwe coronabesmettingen in laatste 24 uur

In de laatste 24 uur zijn in de Verenigde Staten 230.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld, meldt de John Hopkins Universiteit zondag. Zaterdag werd nog een recordaantal van ruim 225.000 nieuwe gevallen gerapporteerd.



De afgelopen dag overleden 2.527 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Meer dan honderdduizend mensen liggen momenteel in een Amerikaans ziekenhuis.



In het land laait het virus de afgelopen maand weer flink op. Ziekenhuisopnames nemen met name toe in de vier meest bevolkte staten (Californië, Florida, New York en Texas). De VS telt in totaal meer dan 14,6 miljoen coronabesmettingen en 281.000 overleden coronapatiënten.