Honderd dagen geleden, op 27 februari, werd voor het eerst het coronavirus vastgesteld in Nederland. Het ging om een 56-jarige man uit het Brabantse Loon op Zand, die kort daarvoor in de Italiaanse regio Lombardije op vakantie was geweest. Een dag later testte ook een vrouw uit Amsterdam positief op het virus. Een week later, op 6 maart, overleed de eerste Nederlandse coronapatiënt.Op deze datum werden ook de eerste maatregelen aangekondigd: Brabanders werden verzocht om bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven. Deze provincie telde de meeste coronagevallen en van veel patiënten was de bron van besmetting onbekend. Drie dagen later stopte Nederland met handen schudden, waarna nog veel meer maatregelen volgden.Eind maart begon het aantal ziekenhuisopnames flink toe te nemen. Op 27 maart werden 611 coronapatiënten opgenomen, het grootste aantal op één dag tot nu toe. Vanaf 7 april werden bijna elke dag weer minder mensen opgenomen dan de dagen ervoor. Sinds half mei ligt dit getal dagelijks onder de tien.Inmiddels zijn in Nederland bijna 6.000 geregistreerde sterfgevallen als gevolg van het coronavirus en bijna 47.000 besmettingen gemeld, maar de werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk veel hoger.