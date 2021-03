Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer toegenomen

Na vijf dagen van dalingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen maandag toegenomen. In totaal liggen nu 1.905 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis, 54 meer dan zondag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).



558 van hen liggen op de intensive care (ic), 13 meer vergeleken met een dag eerder. Het is voor het eerst in bijna twee weken dat het om meer dan 550 mensen gaat. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1.347 coronapatiënten, een toename van 41 ten opzichte van de dag ervoor.



Volgens het LCPS is de bezetting in de klinieken en op de ic vrijwel gelijk aan die van drie weken geleden. "Er is onveranderd sprake van een stabiel beeld met beperkte fluctuaties. We verwachten dat de Britse variant van het coronavirus de overhand neemt en daarmee het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode stijgt."