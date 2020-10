Grote onrust in Napels na instellen van avondklok

Honderden mensen zijn vrijdagavond in Napels in botsing gekomen met de politie bij protesten tegen coronavirusbeperkingen in de Zuid-Italiaanse stad. Er werd actiegevoerd tegen de ​​avondklok die dit weekend van kracht werd in de regio Campanië om een tweede golf van coronabesmettingen tegen te gaan.



Een overwegend jong publiek marcheerde zingend door de straten van de regionale hoofdstad terwijl het uitgaansverbod om 23.00 uur inging. Sommigen gooiden rookbommen en andere projectielen naar de politie en staken afvalbakken in brand. Agenten gebruikten vanwege de grote onrust traangas.



De regionale president Vincenzo de Luca had opgeroepen tot nog strengere maatregelen om het virus in Campanië in te dammen, waar de afgelopen dag 2.300 besmettingen werden geregistreerd. Premier Giuseppe Conte heeft tot dusver vermeden opnieuw een complete lockdown op te leggen. Die zorgde er eerder dit jaar voor dat het hele land twee maanden in quarantaine werd gehouden.