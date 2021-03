Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen fors gestegen 

Franse autoriteiten woedend over groot straatfeest in Marseille

De Franse autoriteiten zijn woedend over een illegaal straatfeest dat zondag in Marseille werd gehouden. Het merendeel van de ruim zesduizend feestgangers droeg geen mondkapje.



Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt het carnavaleske straatfeest in Marseille "volkomen onacceptabel". Een woordvoerder van minister Camille Chaize benadrukt dat alle Fransen hun best moeten doen om de coronapandemie te bestrijden. Ook burgemeester van Marseille Benoît Payan wijst op de verantwoordelijkheid van de feestgangers. "Niets rechtvaardigt de ondermijning van onze collectieve inspanningen om het virus te bestrijden", schreef hij op Twitter. "Ik ben woedend. De egoïstische houding van een paar onverantwoordelijke mensen is onaanvaardbaar!"



Op het feest in de Zuid-Franse havenstad kwamen vooral jongeren af. Negen personen werden aangehouden en tientallen anderen werden beboet. De coronamaatregelen in delen van Frankrijk zijn onlangs aangescherpt vanwege de toename van het aantal nieuwe besmettingen. Sinds zaterdag is in zestien regio's een nieuwe lockdown van kracht. Die treft ongeveer een derde van de Franse bevolking. In Marseille gelden geen aanvullende maatregelen.