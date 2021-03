Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt

In alle regio's in het land is het risiconiveau op dit moment 'zeer ernstig'. Dinsdag is het risiconiveau in de regio's IJsselland en Gelderland-Midden, de enige regio's waar het risiconiveau lager lag, weer opgeschaald, zo is te zien op hetvan de Rijksoverheid.Het risiconiveau in IJsselland werd twee weken geleden van niveau vier naar niveau twee (zorgelijk) bijgesteld omdat het aantal nieuwe coronagevallen in die regio daalde. Ook de situatie in de regio Gelderland-Midden was verbeterd, waardoor in die regio het derde risiconiveau (ernstig) gold. Het risiconiveau is dinsdag bijgesteld vanwege het aantal nieuw vastgestelde coronabesmettingen in de regio.