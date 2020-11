Avondklok ingesteld in Amerikaanse staat Californië

In het grootste deel van de Amerikaanse staat Californië geldt vanaf zaterdag een avondklok om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De maatregel is van kracht van 22.00 tot 5.00 uur en geldt tot minstens 21 december. Ongeveer 94 procent van de bevolking in de staat krijgt met de maatregel te maken. In de stad San Francisco geldt de avondklok niet, maar daar is bijvoorbeeld wel een horecasluiting afgekondigd.



"Het virus verspreidt zich in een tempo dat we niet hebben gezien sinds het begin van de pandemie en de komende dagen en weken worden cruciaal om de golf te stoppen", aldus de gouverneur van de staat, Gavin Newsom, in een verklaring. "We hebben het eerder voor elkaar gekregen en moeten het weer doen."