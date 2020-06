Aantal coronapatiënten (57) op ic blijft gelijk

Australische staat haalt maatregelen weer aan

Victoria, de op een na drukbevolktste staat van Australië, heeft de coronamaatregelen weer wat strenger gemaakt. Zo wordt het aantal mensen dat bijeen mag komen verlaagd naar tien in het openbaar en vijf in woningen. Het herinvoeren van de maatregelen volgt nadat de staat voor de vierde dag op een rij een toename in het aantal nieuwe besmettingen zag, met name in de grootste stad Melbourne.



De maatregelen gaan maandag in en duren tot 12 juli. Premier Daniel Andrews zegt geen keus te hebben, omdat de mensen in zijn staat zich te laks gedroegen. "Het is onacceptabel dat mensen de regels aan hun laars lappen omdat ze graag willen doen alsof het voorbij is. Het is nog lang niet voorbij."