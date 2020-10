Aantal besmettingen in VS boven 9 miljoen

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur een recordaantal van meer dan 94.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Daarmee zij inmiddels meer dan 9 miljoen mensen positief getest in de VS, zo meldt de Johns Hopkins Universiteit.



Het etmaal daarvoor zijn er 91.295 nieuwe gevallen geregistreerd in het land dat sinds medio oktober het aantal besmettingen opnieuw ziet oplaaien.



In de VS zijn wereldwijd verreweg de meeste besmettingen geregistreerd. India staat op de tweede plaats met ruim 8 miljoen geregistreerde infecties. In de VS overleden bijna 235.000 mensen aan de gevolgen van COVID-19. Van de 9 miljoen mensen die besmet raakten, is inmiddels twee derde hersteld.