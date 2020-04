Aantal besmettingen in VS boven 300.000

Trump zet leger in en bestelt tientallen miljoenen mondkapjes

Het HHS, het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, heeft zo'n 180 miljoen mondkapjes besteld. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een persconferentie. Of de mondkapjes voor burgers of ziekenhuispersoneel zijn, is onbekend



Tevens maakte Trump bekend dat het leger ingezet zal worden in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. In de zwaar getroffen staat New York worden duizend soldaten ingezet om te helpen met onder meer transport en bevoorrading, elders in het land worden nog eens duizenden eenheden ingezet. Het gaat daarbij ook om artsen en verpleegkundigen die in het leger dienen.