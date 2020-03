Zes mannen zijn of worden nog voorgeleid voor onder meer hoesten of spugen richting agenten en daarbij iets over ziektes of het coronavirus roepen, meldt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland (OM Oost-Nederland). Het OM wil de mannen via het supersnelrecht berechten. In drie gevallen is dat al gebeurd.Dinsdag verschijnt een 46-jarige man uit Zutphen voor de rechter, omdat hij hoestte richting agenten en iets over ziektes zou hebben gezegd. Woensdag volgt een 32-jarige man uit Borne, die eerder een agent bespuugde en " Fuck corona " riep. Een 43-jarige man uit Biddinghuizen wordt voor een soortgelijke actie voorgeleid.Vorige week werden drie andere verdachten via het supersnelrecht bestraft voor het hoesten of spugen richting agenten. Ze kregen een werkstraf van veertig uur en celstraffen van vier tot tien weken opgelegd.