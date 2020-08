Besmettingen in Frankrijk nemen fors toe

Voor de vierde achtereenvolgende dag is in Frankrijk een record aantal besmettingen geconstateerd sinds de maatregelen zijn versoepeld. De afgelopen 24 uur zijn 3.310 mensen positief getest op COVID-19.



Volgens het Franse ministerie van Volksgezondheid worden momenteel 252 clusters onderzocht, 17 meer dan de dag ervoor.



Nederland heeft het reisadvies voor delen van Frankrijk aangepast naar kleurcode oranje, wat betekent dat je er alleen heen moet gaan als het echt niet anders kan. Het gaat dan om de stad Parijs en de Bouches-du-Rhone (het gebied rondom Aix en Provence en Marseille)