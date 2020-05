Aantal besmettingen in Brazilië passeert de 100.000

Het aantal besmettingen in Brazilië is maandag de 100.000 gepasseerd. 4.588 nieuwe gevallen is het totaal gestegen naar 101.147. Het dodental is met 275 gestegen naar 7.025.



Zondag gingen aanhangers van Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro nog de straat op in de hoofdstad Sao Paolo, om te protesteren tegen de coronamaatregelen.